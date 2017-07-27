Синцов получил травму в столкновении с мотоциклом и пропустит ЧЕ
БУДАПЕШТ, 27 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Лидер сборной России по маунтинбайку сломал руку в столкновении с мотоциклистом, он пропустит чемпионат Европы в Италии, заявил главный тренер команды Николай Крутилин.
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Видимо, что-то случилось...
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Турнир пройдет с 27 по 30 июля в Дарфо Боарио Терме.
«Антон ездил на тренировку,
Синцов является призером Кубка мира по маунтинбайку в олимпийской дисциплине
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