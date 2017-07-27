Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30509038/
27 июля 2017, 13:01 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Синцов получил травму в столкновении с мотоциклом и пропустит ЧЕ

БУДАПЕШТ, 27 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Лидер сборной России по маунтинбайку сломал руку в столкновении с мотоциклистом, он пропустит чемпионат Европы в Италии, заявил главный тренер команды Николай Крутилин.

Синцов получил травму в столкновении с мотоциклом и пропустит ЧЕ - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Турнир пройдет с 27 по 30 июля в Дарфо Боарио Терме.

«Антон ездил на тренировку, какой-то дядя на мотоцикле врезался в него. Антон сломал руку, был прооперирован. Он пропустит чемпионат Европы. Планируем, что к чемпионату мира он восстановится», — сказал Крутилин по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Синцов является призером Кубка мира по маунтинбайку в олимпийской дисциплине кросс-кантри.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Немец Бишофф стал победителем седьмого этапа веломарафона Москва — Владивосток

ТАСС, 26 июля. Немецкий велосипедист Пьер Бишофф стал победителем седьмого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел между Омском и Новосибирском. Он преодолел дистанцию 611 км за 19 часов 53 минуты 21 секунду.
Еще 7 новостей  Все новости
26 июля

Небесная красота и неземные формы несостоявшейся спортсменки Аптон

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса