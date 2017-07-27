Синцов получил травму в столкновении с мотоциклом и пропустит ЧЕ

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Турнир пройдет с 27 по 30 июля в Дарфо Боарио Терме.

«Антон ездил на тренировку, какой-то дядя на мотоцикле врезался в него. Антон сломал руку, был прооперирован. Он пропустит чемпионат Европы. Планируем, что к чемпионату мира он восстановится», — сказал Крутилин по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».