Вторым финишировал датчанин Петер Сандхольт (19:53.24). Третьим стал россиянин Алексей Щебелин (19:53.24).

В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 98 часов 29 минут 35 секунд. На втором месте расположился Бишофф (98:32.40), на третьем — Сандхольт (98:38.28).

Восьмой этап веломногодневки пройдет по маршруту Новосибирск — Красноярск, он стартует в четверг, участникам предстоит преодолеть 805 км.

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.