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25 июля 2017, 16:29 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Российский велогонщик Сергей Шилов победил на однодневной гонке в Испании

МОСКВА, 25 июл — Р-Спорт. Российский велогонщик команды «Локосфинкс» Сергей Шилов победил на однодневной гонке Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika в Испании.

Шилов финишировал первым в Ордисии после 165,7 км дистанции. Вторым стал испанец Бенхамин Прадес из UKYO, третьим — партнер Шилова по команде россиянин Дмитрий Страхов.

Ранее главный тренер сборной России Иракли Абрамян сообщил агентству «Р-Спорт», что именно Шилов заменит Максима Белькова в составе на чемпионат Европы в Дании в индивидуальной гонке.

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе пройдет в Дании 2—6 августа.
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