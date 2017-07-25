Российский велогонщик Сергей Шилов победил на однодневной гонке в Испании

Шилов финишировал первым в Ордисии после 165,7 км дистанции. Вторым стал испанец Бенхамин Прадес из UKYO, третьим — партнер Шилова по команде россиянин Дмитрий Страхов.

Ранее главный тренер сборной России Иракли Абрамян сообщил агентству «Р-Спорт», что именно Шилов заменит Максима Белькова в составе на чемпионат Европы в Дании в индивидуальной гонке.