Российский велогонщик Сергей Шилов победил на однодневной гонке в Испании
МОСКВА, 25 июл —
Р-Спорт. Российский велогонщик команды «Локосфинкс» Сергей Шилов победил на однодневной гонке Prueba Villafranca-Ordiziako Klasika в Испании.
Шилов финишировал первым в Ордисии после 165,7 км дистанции. Вторым стал испанец Бенхамин Прадес из UKYO, третьим — партнер Шилова по команде россиянин Дмитрий Страхов.
Ранее главный тренер сборной России Иракли Абрамян сообщил агентству «Р-Спорт», что именно Шилов заменит Максима Белькова в составе на чемпионат Европы в Дании в индивидуальной гонке.
Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе пройдет в Дании
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter