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25 июля 2017, 11:42 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Тренер: Бельков не выступит на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе в Дании

БУДАПЕШТ, 25 июл — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Максим Бельков пропустит чемпионат Европы по велоспорту на шоссе в Дании, заявил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе пройдет в Дании 2—6 августа.

«Максим Бельков не выступит на чемпионате Европы, он едет “Тур Польши”. В индивидуальной гонке у нас выступят Антон Воробьев и Сергей Шилов, Шилов заменит в ней Белькова», — сказал Абрамян по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«В групповой гонке у нас выступят Александр Порсев, Шилов, Вячеслав Кузнецов, Николай Трусов, Артур Ершов, Иван Савицкий», — добавил он.
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