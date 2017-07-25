Тренер: Бельков не выступит на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе в Дании

Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе пройдет в Дании 2—6 августа .

«Максим Бельков не выступит на чемпионате Европы, он едет “Тур Польши”. В индивидуальной гонке у нас выступят Антон Воробьев и Сергей Шилов, Шилов заменит в ней Белькова», — сказал Абрамян по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

«В групповой гонке у нас выступят Александр Порсев, Шилов, Вячеслав Кузнецов, Николай Трусов, Артур Ершов, Иван Савицкий», — добавил он.