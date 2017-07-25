Тренер: Бельков не выступит на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе в Дании
БУДАПЕШТ, 25 июл —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик команды Katusha-Alpecin Максим Бельков пропустит чемпионат Европы по велоспорту на шоссе в Дании, заявил главный тренер сборной России Иракли Абрамян.
Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе пройдет в Дании
«Максим Бельков не выступит на чемпионате Европы, он едет “Тур Польши”. В индивидуальной гонке у нас выступят Антон Воробьев и Сергей Шилов, Шилов заменит в ней Белькова», — сказал Абрамян по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».
«В групповой гонке у нас выступят Александр Порсев, Шилов, Вячеслав Кузнецов, Николай Трусов, Артур Ершов, Иван Савицкий», — добавил он.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter