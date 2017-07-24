Фабио Ару подвел итоги «Тур де Франс» и рассказал о переговорах с «Астаной» о новом контракте

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«После финиша гонки я вспоминаю свою победу на пятом этапе. Это случилось накануне большого праздника в Казахстане. И для меня было приятно победить и посвятить победу Казахстану. Два дня я провел в «желтой майке», и для меня это были незабываемые ощущение. В генеральной классификации я завершил «Тур де Франс» на пятой строчке. С одной стороны мне хотелось бы большего, более лучшего результата. Но из-за болезни, из-за физических проблем не получилось реализовать все, что хотелось. В целом, я доволен. Прогресс есть.

Спасибо команде «Астана» за все годы, которые я провел в Казахстане. На данный момент ведутся переговоры относительно моего контракта с командой, обсуждаются детали с Александром Винокуровым. Но пока еще нет никакого окончательного соглашения. Все в процессе. Но очень счастлив в течение всего времени нахождения в «Астане».

Также отмечу всех казахстанских парней, которые помогали мне во время «Тур де Франс». Это и Луценко, и Кожатаев, и Груздев, и Зейц. Очень сильно помогали все три соревновательных недели. Ощущал их поддержку. Алексей Луценко и вовсе упал, но сумел продолжить гонку. И на третьей недели внес большой вклад в поддержку во время прохождения этапов.

Следующей целью является «Вуэльта». Настраиваюсь на эту гонку. Перед этим хочу еще проехать гонку в Казахстане, — подытожил Ару.

Напомним, что по итогам «Большой петли"-2017 Ару занял пятое место в общем зачете, проведя два дня в желтой майке лидера и выиграв пятый этап многодневки.

Это позволило ему подняться на 49 позиций в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI).