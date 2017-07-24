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24 июля 2017, 12:54 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Британская команда «Скай» заработала более €700 тыс. призовых по итогам «Тур де Франс»

ТАСС, 24 июля. Британская велокоманда «Скай» получила около трети всего призового фонда по итогам выступления на самой престижной многодневке «Тур де Франс», завершившейся в воскресенье на Елисейских Полях Парижа. Об этом сообщает портал cyclingnews.com.

Самую маленькую сумму призовых получила французская команда Cofidis заработавшая около €19 тыс. Увеличить
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«Скай» стала лучшей командой многодневки, а ее капитан Кристофер Фрум — обладателем желтой майки лидера генеральной классификации. Еще один гонщик британского коллектива испанец Микель Ланда стал четвертым в общем зачете.

За победу Фрума полагается €500 тысяч, за четвертое место Ланды — €70 тысяч, еще €50 тысяч — за победу в командной классификации, плюс различные бонусы за призовые места на этапах и прочее. Всего «Скай» заработала €716 590, что составляет около трети всего призового фонда «Большой петли» (€2 287 650).

На втором месте по сумме призовых расположилась американская Cannondale-Drapac (€243 250), на третьем — немецкая Sunweb (€177 790). Самую маленькую сумму призовых получила французская команда Cofidis, заработавшая €19,230 (22-е место).

Бывшая российская команда «Катюша-Альпесин», с этого сезона представляющая Швейцарию, расположилась на 17-м месте, заработав €33 880 призовых.

«Тур де Франс» прошел с 1 по 23 июля по дорогам Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции.
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