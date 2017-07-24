Британская команда «Скай» заработала более €700 тыс. призовых по итогам «Тур де Франс»

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«Скай» стала лучшей командой многодневки, а ее капитан Кристофер Фрум — обладателем желтой майки лидера генеральной классификации. Еще один гонщик британского коллектива испанец Микель Ланда стал четвертым в общем зачете.

За победу Фрума полагается €500 тысяч, за четвертое место Ланды — €70 тысяч, еще €50 тысяч — за победу в командной классификации, плюс различные бонусы за призовые места на этапах и прочее. Всего «Скай» заработала €716 590, что составляет около трети всего призового фонда «Большой петли» (€2 287 650).

На втором месте по сумме призовых расположилась американская Cannondale-Drapac (€243 250), на третьем — немецкая Sunweb (€177 790). Самую маленькую сумму призовых получила французская команда Cofidis, заработавшая €19,230 (22-е место).

Бывшая российская команда «Катюша-Альпесин», с этого сезона представляющая Швейцарию, расположилась на 17-м месте, заработав €33 880 призовых.

«Тур де Франс» прошел с 1 по 23 июля по дорогам Германии, Бельгии, Люксембурга и Франции.