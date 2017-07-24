Калетаев: Казахстанцы в составе «Астаны» на «Тур де Франс» показали, что у нас есть будущее в велоспорте

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я считаю, что итоги прошедшего «Тур де Франс» для казахстанской команды оказались положительными. Когда наш капитан — Фабио Ару — надел желтую майку, всем показалось, что победа так близка. Но спорт есть спорт. Всякое случается. Один из основных минусов — это потеря двух наших гонщиков во время соревнований. Действительно, это был удар по всей команде. И Фульсанг, и Катальдо представляли большие возможности для «Астаны».

Радует, что четыре казахстанца в составе команды проехали гонку до конца. Двое из них в Париже, на последнем этапе, лидировали, тем самым показали, что у нас есть будущее в велоспорте. 12 августа в Астане планируется проведение критериума, посвященного EXPO. Приедут все ведущие гонщики, в том числе участие подтвердил новоявленный чемпион «Тур де Франс» — Кристофер Фрум. Будет хорошая гонка, — отметил Калетаев.

Напомним, что победителем гонки стал Кристофер Фрум, который в четвертый раз в карьере выиграл «Тур де Франс». Ранее британец побеждал в многодневке в 2013, 2015, 2016 годах. Лучшим в составе «Астаны» в генеральной классификации стал Ару, занявший пятое место.