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24 июля 2017, 10:59 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Фрум поднялся на 6-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI, Закарин — 22-й

Британский велогонщик Крис Фрум из команды Sky, победивший на «Тур де Франс — 2017», поднялся на 54 строчки в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI) и занял шестое место (1824 очка).

Лидирует бельгиец Грег ван Авермат из BMC (2628). Второе место занимает испанец Алехандро Вальверде (2105) из Movistar, третье — ирландец Даниэль Мартин из Quick-Step Floors (2040).

Лучший из россиян, Ильнур Закарин из Katusha-Alpecin, занимает 22-ю строчку (979).

В командном зачёте лидирует Quick-Step Floors (10100), на втором месте идёт BMC (8198), на третьем — Sky (8011).
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