Фрум поднялся на 6-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI, Закарин — 22-й
Британский велогонщик Крис Фрум из команды Sky, победивший на «Тур де Франс — 2017», поднялся на 54 строчки в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI) и занял шестое место (1824 очка).
Лидирует бельгиец Грег ван Авермат из BMC (2628). Второе место занимает испанец Алехандро Вальверде (2105) из Movistar, третье — ирландец Даниэль Мартин из
Лучший из россиян, Ильнур Закарин из
В командном зачёте лидирует
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