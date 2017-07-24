Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30474075/
24 июля 2017, 10:55 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Сборная РФ стала 2-й в медальном зачёте молодёжного и юниорского ЧЕ по велотреку

Россияне завоевали четыре серебряные медали в заключительный день молодёжного и юниорского чемпионата Европы по велоспорту на треке в Португалии.

Сборная РФ стала второй в мэдисоне в соревнованиях юниорок.

Россиянка Татьяна Киселёва (до 23 лет) завоевала серебро в кейрине, уступив лишь голландке Хетти ван де Воув.

Диана Климова и Мария Петухова (до 23 лет), Максим Пискунов и Сергей Ростовцев (до 23 лет) стали вторыми в мэдисоне.

В медальном зачете сборная России заняла второе место (7 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей). Первыми стали итальянцы (10−1−3).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
18 июля

Женская футбольная сборная добивается успеха. Рассказываем о девчонках!

Тихонов и скандал с иконой. Все детали конфликта, в который попал чемпион

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера