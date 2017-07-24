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24 июля 2017, 10:00 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Датчанин Соби стал победителем пятого этапа марафонской велогонки Москва — Владивосток

ТАСС, 24 июля. Датский велосипедист Аске Соби стал победителем пятого этапа ультрамарафонской шоссейной многодневной гонки Red Bull Trans-Siberian Extreme, который прошел между Екатеринбургом и Тюменью. Он преодолел дистанцию 313 км за 8 часов 50 минут 48 секунд.

В общем зачете лидерство сохранил россиянин Алексей Щебелин. Увеличить
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Вторым финишировал его соотечественник Майкл Кнудсен, показавший аналогичное время. Третьим стал россиянин Алексей Щебелин (8:52.31).

В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 59 часов 53 минуты 34 секунды. На втором месте расположился немец Пьер Бишофф (59:56.41), на третьем — датчанин Петер Сандтхолт (60:02.27).

Выступление в веломарафоне завершила представительница Филипинн Шангрила Рендон, сошедшая с дистанции в третий раз и получившая дисквалификацию. Ранее гонку завершила американка Тездэй Джервальс Дубина.

Шестой этап веломногодневки Тюмень — Омск стартует в понедельник, участникам предстоит преодолеть 614 км.

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.
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