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Вторым финишировал его соотечественник Майкл Кнудсен, показавший аналогичное время. Третьим стал россиянин Алексей Щебелин (8:52.31).

В генеральной классификации продолжает лидировать Щебелин с суммарным временем 59 часов 53 минуты 34 секунды. На втором месте расположился немец Пьер Бишофф (59:56.41), на третьем — датчанин Петер Сандтхолт (60:02.27).

Выступление в веломарафоне завершила представительница Филипинн Шангрила Рендон, сошедшая с дистанции в третий раз и получившая дисквалификацию. Ранее гонку завершила американка Тездэй Джервальс Дубина.

Шестой этап веломногодневки Тюмень — Омск стартует в понедельник, участникам предстоит преодолеть 614 км.

Многодневная велогонка общей протяженностью более 9200 км состоит из 14 этапов, она стартовала 18 июля в Москве и финиширует 10 августа во Владивостоке. Велосипедисты пересекут 5 климатических и 7 временных зон, более 80 км подъемов и проведут более трех недель в седле.