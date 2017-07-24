Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30473384/
24 июля 2017, 9:41 | Летние: Велоспорт | Прессбол

Велоспорт. Сириль Готье сделал предложение своей девушке во время гонки «Тур де Франс»

Французский велогонщик команды AG2R Сириль Готье сделал предложение своей девушке Каролине во время заключительного, 21-го этапа многодневки «Тур де Франс». Во время заезда спортсмен показал в камеру лист бумаги, на котором был написан заготовленный текст.

Победителем заключительного этапа стал голландский велогонщик Дилан Груневеген из команды Team LottoNL-Jumbo. В общем зачете первенствовал британец Кристофер Фрум из Sky. Его партнер по команде Василий Кириенко занял итоговое 112 место.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Фабио Ару из «Астаны» взлетел на 49 позиций в рейтинге UCI после «Тур де Франс»

Фабио Ару из «Астаны» взлетел на 49 позиций в рейтинге UCI после «Тур де Франс»

Итальянский велогонщик Фабио Ару, выступающий за казахстанскую команду «Астана», после выступления на «Тур де Франс» взлетел на 49 позиций в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.
Еще 7 новостей  Все новости
31 декабря

Анатолий Капский: я не злой, но иногда нужно включать плохого

Павел Савицкий: не хочу наступать Капскому на горло

THE. В Борисове нет глоров БАТЭ