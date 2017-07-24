Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30471987/
24 июля 2017, 8:33 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Фабио Ару из «Астаны» взлетел на 49 позиций в рейтинге UCI после «Тур де Франс»

Итальянский велогонщик Фабио Ару, выступающий за казахстанскую команду «Астана», после выступления на «Тур де Франс» взлетел на 49 позиций в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Итальянский велогонщик выиграл этап на Большой петле и провел два дня в желтой майке лидера. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

По итогам «Большой петли"-2017 Ару занял пятое место в общем зачете, проведя два дня в желтой майке лидера и выиграв пятый этап многодневки. Этот результат позволил итальянцу подняться на 21-е место, он является лучшим из «Астаны» в обновленном рейтинге UCI.

Победителем «Тур де Франс» в четвертый раз в карьере стал британец Крис Фрум из команды Sky, который поднялся на 54 позиции и теперь располагается на шестом месте. Лидером рейтинга остается бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC. Вторым идет испанец Алехандро Вальверде (Movistar). На третью строчку поднялся ирландец Даниэль Мартин из Quick-Step Floors.

В командном зачете по-прежнему лидирует Quick-Step Floors (10100), на втором месте идет BMC (8198), на третьем — Sky (8011). «Астана» (3271) занимает 14-ю строчку.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
24 июля

Майкл Фелпс проиграл белой акуле в заплыве на 100 метров

Белорусский футболист забил мяч прямым ударом с углового

Многие ставят на "Канело", но Головкин лучше. Он победит нокаутом - Джермелл Чарло