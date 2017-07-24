Фабио Ару из «Астаны» взлетел на 49 позиций в рейтинге UCI после «Тур де Франс»

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По итогам «Большой петли"-2017 Ару занял пятое место в общем зачете, проведя два дня в желтой майке лидера и выиграв пятый этап многодневки. Этот результат позволил итальянцу подняться на 21-е место, он является лучшим из «Астаны» в обновленном рейтинге UCI.

Победителем «Тур де Франс» в четвертый раз в карьере стал британец Крис Фрум из команды Sky, который поднялся на 54 позиции и теперь располагается на шестом месте. Лидером рейтинга остается бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC. Вторым идет испанец Алехандро Вальверде (Movistar). На третью строчку поднялся ирландец Даниэль Мартин из Quick-Step Floors.