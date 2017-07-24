Крис Фрум после «Тур де Франс» поднялся на 54 позиции в рейтинге Мирового тура UCI

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Фрум выиграл «Тур» в четвертый раз в карьере. В рейтинге он занимает 6-е место, в активе британца 1824 очка. Лидером остается бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC (2628 очков). Вторым идет испанец Алехандро Вальверде (2105) из Movistar. На третью строчку поднялся ирландец Даниэль Мартин из Quick-Step Floors (2040).

Лучшим из россиян в рейтинге является занимающий 22-е место Ильнур Закарин (979) из Katusha-Alpecin.

В командном зачете по-прежнему лидирует Quick-Step Floors (10100), на втором месте идет BMC (8198), на третьем — Sky (8011).

В мировом рейтинге от 17 июля лидирует ван Авермат (5202,25). Второе место занимает словак Петер Саган (4521) из Bora-Hansgrohe, третье — колумбиец Наиро Кинтана (3780) из Movistar. Закарин поднялся на 44-е место (1179).

Рейтинг наций возглавляет Бельгия (14650,65), следом идут Испания (11871,75) и Колумбия (11510). Россия (2731) расположилась на 19-й строчке.