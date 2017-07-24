Крис Фрум после «Тур де Франс» поднялся на 54 позиции в рейтинге Мирового тура UCI
МОСКВА, 23 июл —
Р-Спорт. Британский велогонщик Крис Фрум из команды Sky после победы на «Тур де Франс"-2017 поднялся на 54 позиции в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте UCI.
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Фрум выиграл «Тур» в четвертый раз в карьере. В рейтинге он занимает 6-е место, в активе британца 1824 очка. Лидером остается бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC (2628 очков). Вторым идет испанец Алехандро Вальверде (2105) из Movistar. На третью строчку поднялся ирландец Даниэль Мартин из
Лучшим из россиян в рейтинге является занимающий 22-е место Ильнур Закарин (979) из
В командном зачете
В мировом рейтинге от 17 июля лидирует ван Авермат (5202,25). Второе место занимает словак Петер Саган (4521) из
Рейтинг наций возглавляет Бельгия (14650,65), следом идут Испания (11871,75) и Колумбия (11510). Россия (2731) расположилась на 19-й строчке.
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