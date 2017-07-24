Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30471227/
24 июля 2017, 0:43 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Крис Фрум после «Тур де Франс» поднялся на 54 позиции в рейтинге Мирового тура UCI

МОСКВА, 23 июл — Р-Спорт. Британский велогонщик Крис Фрум из команды Sky после победы на «Тур де Франс"-2017 поднялся на 54 позиции в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте UCI.

Британский велогонщик <span class=error>Крис</span> <span class=error>Фрум</span> из команды Sky после победы на Тур де <span class=error>Франс</span>'-2017 поднялся на 54 позиции в рейтинге Мирового тура Международного союза велосипедистов (UCI) обновленная версия которого опубликована на официальном сайте UCI. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2017

Фрум выиграл «Тур» в четвертый раз в карьере. В рейтинге он занимает 6-е место, в активе британца 1824 очка. Лидером остается бельгиец Грег ван Авермат из команды BMC (2628 очков). Вторым идет испанец Алехандро Вальверде (2105) из Movistar. На третью строчку поднялся ирландец Даниэль Мартин из Quick-Step Floors (2040).

Лучшим из россиян в рейтинге является занимающий 22-е место Ильнур Закарин (979) из Katusha-Alpecin.

В командном зачете по-прежнему лидирует Quick-Step Floors (10100), на втором месте идет BMC (8198), на третьем — Sky (8011).

В мировом рейтинге от 17 июля лидирует ван Авермат (5202,25). Второе место занимает словак Петер Саган (4521) из Bora-Hansgrohe, третье — колумбиец Наиро Кинтана (3780) из Movistar. Закарин поднялся на 44-е место (1179).

Рейтинг наций возглавляет Бельгия (14650,65), следом идут Испания (11871,75) и Колумбия (11510). Россия (2731) расположилась на 19-й строчке.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости
21 июля

Испанская страсть и грация: откровенные фото супруги Дани Алвеса

Дочь тренера «Спартака» умерла на 24-м году жизни

Тренировка синхронисток: шоу в США против суровой реальности в России