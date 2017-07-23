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23 июля 2017, 21:19 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Капитан «Астаны» Фабио Ару завершил «Тур де Франс» на пятом месте

Британец Крис Фрум из команды Sky стал победителем многодневной велогонки «Тур де Франс"-2017.

В воскресенье, 23 июля, состоялся заключительный 21-й этап многодневки, который выиграл голландец Дилан Груневеген из Lotto NL-Jumbo. Вторым финишировал немец Андре Грайпель из Lotto Soudal, третьим стал норвежец Эдвальд Боассон Хаген из Dimension Data.

Лучший результат в составе «Астана» показал Бахтияр Кожатаев, финишировавший 22-м. Остальные представители казахстанской команды завершили этап со следующими результатами: Андрей Зейц — 53-м, Фабио Ару — 58-м, Михаэль Вальгрен — 62-м, Андрей Гривко — 107-м, Дмитрий Груздев — 116-м.

Победителем общего зачета стал Фрум, который в четвертый раз в карьере выиграл «Тур де Франс». Ранее британец побеждал в многодневке в 2013, 2015, 2016 годах. Лучшим в составе «Астаны» в генеральной классификации стал Ару, занявший пятое место.

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