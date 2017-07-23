«Тур де Франс»: четвертая победа Фрума, дисквалификация Сагана и разочарование Киттеля

Победителем в очковой классификации (зеленая майка лучшего спринтера) стал американец Майкл Мэттьюс из Sunweb, гороховая майка «горного короля» досталась его партнеру по команде французу Уоррену Баргилю. Обладателем белой майки лучшего молодого гонщика стал представитель команды Orica-Scott британец Саймон Йейтс. Звание лучшей команды досталось британской «Скай».

Общая протяженность второго и самого престижного Гранд-тура составила 3540 км. За три недели представители 22 команд проехали две «разделки», а также пять горных, пять среднегорных и девять равнинных этапов. Российские гонщики и команды участие в «Большой петле» 2017 года не приняли. Перед началом нынешнего сезона прекратила существование «Тинькофф», а «Катюша», получив нового спонсора, стала представлять Швейцарию, не получил специальное приглашение («уайлд-кард»), в отличие от «Джиро д’Италия», «Газпром-Русвело».

Команда «Скай» доминировала на протяжении всей гонки и уверенно «привезла» своего капитана на финиш в желтой майке лидера генеральной классификации. Фрум одержал свою четвертую победу на «Тур де Франс» и третью подряд (2013, 2015−2017). Чаще британца «Тур» выигрывали только четыре гонщика — по пять побед на счету бельгийца Эдди Меркса, французов Жана Анкетиля и Бернара Ино, а также испанца Мигеля Индурайна. Причем последний является обладателем уникального достижения, он выиграл этот Гранд-тур пять раз кряду (1991−1995).

При этом впервые за 11 лет победитель генеральной классификации не смог одержать ни одной победы на этапе. В последний раз подобное произошло в 2006 году. После многочисленных допинг-скандалов, потрясших велоспорт, недопуска к «Туру» многих сильных гонщиков, а также дисквалификации первоначального победителя американца Флойда Лэндиса, победу присудили испанцу Оскару Перейре.

По словам Фрума, ни одна его победа на «Тур де Франс» не далась ему так тяжело, как нынешняя. «На этом “Туре” у меня было самое маленькое преимущество, сражение между претендентами на победу в “генерале” было очень напряженным, — рассказал британец журналистам. — Давление было сильным, но я всегда хорошо чувствую себя под давлением. Я рад, что снова смог победить».

Травмы, травмы, переломы…

Во многом успеху Фрума способствовали повальные падения и травмы основных соперников. Уже в прологе «Тур» закончился для опытнейшего испанского гонщика «Мовистар» Алехандро Вальверде. Колесо его велосипеда повело в повороте на мокром асфальте, испанец упал, проскользил несколько метров и ударился в заграждение. В результате Вальверде, который находился в этом сезоне в великолепной форме и уже выиграл четыре гонки, получил многочисленные травмы, в том числе перелом коленной чашечки, перенес многочасовую операцию и досрочно завершил сезон.

Особенно «удачным» в плане падений фаворитов выдался девятый этап. Первое серьезное испытание горами высшей категории сложности не выдержали Герайнт Томас («Скай»), Ричи Порт (BMC), Альберто Контадор (Trek-Segafredo), Роберт Гесинк (LottoNL-Jumbo) и ряд других гонщиков. Порт получил перелом ключицы и костей таза, Томас также сломал ключицу, у Гесинка диагностировали трещину в поясничном отделе позвоночника.

Контадор, упавший на этом этапе дважды, смог избежать переломов, но получил множественные ушибы и повреждения. Двукратный победитель «Тур де Франс» не снялся с гонки, но состояние здоровья не позволило ему навязать Фруму даже подобие борьбы. В результате испанец завершил гонку на девятом месте, уступив британцу почти девять минут.

В первой половине гонки серьезное давление на Фрума оказывал капитан «Астаны» Фабио Ару. Она даже смог на какое- то время отобрать у британца желтую майку лидера, но после 14-го этапа его результаты пошли на спад. Итальянец подхватил бронхит и в горах ему просто не хватило мощи и «дыхалки». В результате он закончил гонку пятым, уступив Фруму в общем зачете 3 минуты 5 секунд.

Датский со-капитан «Астаны» Якоб Фульсанг также считался одним из фаворитов многодневки после победы на «генеральной репетиции» «Тур де Франс» — недельной гонки «Критериум Дофине». После 11 этапов датчанин занимал пятое место в генеральной классификации, проигрывая лидеру 1 минуту 37 секунд, но на 11-м этапе упал и травмировался. Фульсанг попытался продолжить гонку, но на 13-м этапе все-таки принял решение сойти.

После схода одних фаворитов и неважной формы других на первый план вышли колумбиец Ригоберто Уран из Cannondale и француз Ромен Барде AG2R La Mondiale. Каждый из них взял на нынешнем «Туре» по одному этапу, до предпоследнего дня гонки француз опережал колумбийца в «генерале», занимая второе место. Но окончательно все расставила по местам «разделка» на 20-м этапе: Барде, несмотря на оглушительную поддержку местных болельщиков, ее провалил, пропустив на второе место Урана. И лишь одна секунда преимущества позволила ему удержаться в тройке сильнейших, оставив четвертым испанца Микеля Ланду из «Скай».

Дисквалификация Сагана

Четвертый этап многодневки закончился самым громким скандалом «Тура-2017»: жесткая борьба на финише привела к падению трех гонщиков и последующей дисквалификации лидера немецкой команды Bora-Hansgrohe словака Петера Сагана. На последних метрах дистанции словак двигался по правой стороне трассы, близко к ограждению, когда между ним и барьерами решил «просочиться» британец Марк Кавендиш из Dimension Data. Саган выставил локоть, в результате чего британец влетел в ограждение и упал, что также спровоцировало падение немца Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo) и британца Бена Свифта (UAE Team Emirates).

Для Кавендиша падение закончилось переломом плеча и сходом с гонки, а для Сагана — дисквалификацией. Причем сначала организаторы гонки думали ограничиться штрафом словака и снятием очков в спринтерской классификации, но после детального рассмотрения инцидента приняли решение снять словацкого спринтера с веломногодневки.

Сам гонщик и его команда не согласились с таким решением и подали протест, который был отклонен. Саган обратился в Спортивный арбитражный суд, но там словаку отказали в ускоренной процедуре рассмотрения дела, что лишило его последней надежды на возвращение в «Тур» в этом году.

Саган после гонки неоднократно заявлял, что произошедшее — это гоночный инцидент, и в его действиях не было умысла, поскольку он не видел Кавендиша, который выскакивал из-за его спины. Также словак был возмущен тем, что организаторы даже не выслушали его мнение, прежде чем вынести свой вердикт. В любом случае Саган упустил возможность в шестой раз подряд стать обладателем зеленой майки лучшего спринтера «Тура», повторив рекорд немца Эрика Цабеля.

Пять побед и сход Киттеля

В отсутствие Кавендиша и Сагана на первый план в борьбе спринтеров вышел немецкий гонщик команды Quick Step Марсель Киттель. Он выиграл пять этапов многодневки и уверенно возглавлял очковую классификацию, но и его планам взять зеленую майку не суждено было сбыться. На 17-м этапе он попал в массовый завал, попытался вернуться в гонку, но затем был вынужден сойти с дистанции из-за полученной травмы плеча.

В результате победителем очковой классификации стал американец Мэттьюс, выигравший на «Туре-2017» два этапа.

В следующем году «Тур де Франс» начнется на неделю позже обычного. В связи с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, организаторы гонки приняли решение, что она возьмет старт в департаменте Вандея не 1 июля, а 7-го, и завершится 29 июля традиционным этапом дружбы на Елисейских Полях.