Британский велогонщик Крис Фрум третий раз подряд выиграл «Тур де Франс»

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Фрум выиграл генеральную классификацию с общим результатом 86 часов 20 минут 55 секунд. Второе место в общем зачете занял колумбиец Ригоберто Уран из Cannondale Drapac (+0,54), третье — француз Ромен Барде из команды AG2R La Mondiale (+2.20).

Традиционно заключительный этап гонки, финиш которого проходит на Елисейских Полях в Париже, негласно носит статус товарищеского, а лидер общего зачета финиширует во главе пелотона. Попав в центр Парижа, гонщики восемь раз на большой скорости и под дружные крики десятков тысяч зрителей проехали по 6,5-километровой петле, проложенной по маршруту площадь Согласия, Лувр, Елисейские Поля, Триумфальная арка.

В этом году устроителями гонки и властями Парижа велогонщикам была предоставлена уникальная возможность во время гонки пересечь огромный главный зал Большого дворца («Гран-пале»), расположенного рядом с мостом Александра III. Это была символическая акция в поддержку кандидатуры Парижа на проведение Олимпийских игр 2024 года, так как обширные помещения дворца будут использоваться для проведения различных соревнований.

Победителем последнего этапа длиной 103 км стал голландец Дилан Груневеген из Team Lotto NL-Jumbo, показавший время 2 часа 25 минут 39 секунд, вторым стал немец Андре Грайпель (Lotto-Soudal), третьим — норвежец Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data).

Для 32-летнего Фрума победа в генеральной классификации «Тур де Франс» стала четвертой в карьере. До этого британец становился победителем «Большой петли» в 2013, 2015 и 2016 годах.