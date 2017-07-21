Фабио Ару будет капитаном «Астаны» на «Вуэльте»

«Изначально в планах у Ару стояли “Джиро” и “Вуэльта”. Но падение в первой половине сезона выбило практически все. Он не ездил в течение шести месяцев. Потому что в начале сезона он проехал “Тур Омана”, и в “Тиррено-Адриатико” он участвовал только два дня — пролог и этап, и на третьем этапе заболел. Поехал на сбор, чтобы готовиться дальше — упал и получил трещину в колене. Сейчас он свежий. Еще передохнет. Никаких гонок между “Тур де Франс” и “Вуэльтой” у него не будет», — сказал Фофонов.

Напомним, Ару идет пятым в генеральной классификации «Тур де Франс» за два этапа до окончания супермногодневки.