Капитан «Астаны» Фабио Ару остался пятым в генеральной классификации «Тур де Франс»
На веломногодневке «Тур де Франс» завершился 19-й этап протяженностью 222,5 километров, передает корреспондент Vesti.kz.
Его победителем стал норвежский гонщик команды Dimension Data Эдвальд Боассон Хаген. Вторым стал немец Никиас Арндт из Sunweb, а третьим — бельгиец Йенс Кейкелейре из
Лучший результат из гонщиков «Астаны» показал украинец Андрей Гривко, финишировавший 55-м, а казахстанец Дмитрий Груздев стал 56-м. На 61-й позиций закончил этап капитан «Астаны» Фабио Ару.
В генеральной классификации лидирует
Завтра, 22 июля, на «Тур де Франс» состоится гонка с раздельным стартом, а завершится многодневка в Париже 23 июля.
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