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21 июля 2017, 21:07 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Капитан «Астаны» Фабио Ару остался пятым в генеральной классификации «Тур де Франс»

На веломногодневке «Тур де Франс» завершился 19-й этап протяженностью 222,5 километров, передает корреспондент Vesti.kz.

Его победителем стал норвежский гонщик команды Dimension Data Эдвальд Боассон Хаген. Вторым стал немец Никиас Арндт из Sunweb, а третьим — бельгиец Йенс Кейкелейре из ORICA-Scott.

Лучший результат из гонщиков «Астаны» показал украинец Андрей Гривко, финишировавший 55-м, а казахстанец Дмитрий Груздев стал 56-м. На 61-й позиций закончил этап капитан «Астаны» Фабио Ару.

В генеральной классификации лидирует по-прежнему британец Крис Фрум из Sky. Вторым идет француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale, а замыкает тройку колумбиец Ригоберто Уран из Cannondale Drapac. На пятой позиции по-прежнему Ару.

Завтра, 22 июля, на «Тур де Франс» состоится гонка с раздельным стартом, а завершится многодневка в Париже 23 июля.

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