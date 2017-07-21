Норвежец Боассон Хаген выиграл 19-й этап веломногодневки «Тур де Франс»

Вторым финишировал немец Никиас Арндт из команды Sunweb, уступивший победителю пять секунд. Третьим стал бельгиец Йенс Кейкелейре из Orica-Scott (+17 секунд).

Боассон Хаген одержал третью победу в карьере на этапах «Большой петли». Первые две победы он добыл в 2011 году. На текущем «Тур де Франс» норвежец уже по два раза становился вторым и третьим.

В общем зачете сохранил лидерство британец Крис Фрум из команды «Скай» (78:08.19). Вторым идет француз Ромен Барде из команды AG2R La Mondiale (+0.23), на третьей позиции расположился колумбиец Ригоберто Уран из Cannondale Drapac (+0.29).

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап.

Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.