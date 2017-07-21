Щебелин победил на третьем этапе велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme
21 июля финишировал третий этап ультрамарафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull
Trans-Siberian Extreme.
Участок протяжённостью 693 км от Казани до Перми первым преодолел россиянин Алексей Щебелин, опередивший на финише немца Пьера Бишоффа и датчанина Петера Сандхольта.
Поочередно с дистанции сошли ирландец Адриан О́Салливан, россиянин Егор Ковальчук и американка Фёрсдей
Следующий этап пройдёт 22 июля. Велогонщикам предстоит преодолеть 330 км от Перми до Екатеринбурга.
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