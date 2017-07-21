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https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30457311/
21 июля 2017, 16:25 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Щебелин победил на третьем этапе велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme

21 июля финишировал третий этап ультрамарафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme.

Участок протяжённостью 693 км от Казани до Перми первым преодолел россиянин Алексей Щебелин, опередивший на финише немца Пьера Бишоффа и датчанина Петера Сандхольта.

Поочередно с дистанции сошли ирландец Адриан О́Салливан, россиянин Егор Ковальчук и американка Фёрсдей Джервейс-Дубина. Фёрсдей, сойдя уже второй раз, решила прекратить дальнейшее участие в гонке.

Следующий этап пройдёт 22 июля. Велогонщикам предстоит преодолеть 330 км от Перми до Екатеринбурга.
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