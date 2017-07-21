Смирнов победил в индивидуальной гонке на юниорском ЧЕ по велотреку
МОСКВА, 21 июл —
Р-Спорт. Россиянин Иван Смирнов завоевал золото в индивидуальной гонке на юниорском и молодежном чемпионате Европы по велоспорту на треке, который проходит в Португалии.
Смирнов победил в индивидуальной гонке у юниоров. Обладателем серебра в данном виде программы стал ирландец Ксено Янг, бронзы — британец Райс Бриттон. У девушек россиянка Мария Новолодская заняла второе место. Первой стала итальянка Летиция Патерностер, третьей — голландка Милен де Зоте.
Россиянин Александр Васюхно победил в гите среди спортсменов до 23 лет со временем 1 минута 01,345 секунды. Вторым стал британец Джозеф Труман (1.01,830), третьим — голландец Сэм Лигтли (1.02,045).
Турнир в Португалии завершится 23 июля.
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