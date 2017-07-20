Велокоманда «Астана» ведет переговоры с победителем этапов «Тур де Франс-2017»

— Александр, в очень хорошей форме на нынешнем «Тур де Франс» экс-велогонщик «Астаны» Микель Ланда. Еще после «Джиро д`Италия» испанская пресса писала, что идут переговоры по его возвращению в казахстанскую команду. Но, по слухам, он все-таки уходит из Sky в Movistar.

— К нашему сожалению, Ланда уже в Movistar. Хотя, мы с ним вели переговоры еще на «Джиро д`Италия», но его менеджер посчитал, что будет лучше в другой команде. Хотя, Ланда предпочитал выбрать нашу команду. Это выбор больше его менеджера. Но есть еще другие гонщики. И с Фабио Ару ведем переговоры о продлении контракта. Его агент на связи, он приедет в Париж, будем беседовать еще раз. И есть еще хорошие гонщики на рынке. Тот же Баргиль (француз Уоррен Баргиль, представляющий команду Sunweb, выиграл 13-й и 18-е этапы на нынешнем «Тур де Франс»), который показал, что он растет и может бороться не только за этапы. Я думаю, если его правильно направить, плюс хороший состав команды, и он сможет бороться за победу на «Туре». Еще Уран свободный. То есть, карты открыты. У нас есть бюджет, который мы можем потратить на нашего лидера. Еще все в процессе, скажем так.