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20 июля 2017, 20:28 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Гонщик «Астаны» Луценко не смог удержать лидерство на 18-м этапе «Тур де Франс»

На веломногодневке «Тур де Франс» завершился 18-й этап протяженностью 179,5 километров, передает корреспондент Vesti.kz.

Его победителем стал француз Варран Баргий из команды Sunweb. Второе место занял колумбиец Дарвин Атапума из UAE Team Emirates, а третье — еще один француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale.

По ходу этапа долгое время лидировал представитель «Астаны» Алексей Луценко, который шел на первой строчке с небольшим отрывом. За три километра до финиша казахстанец потерял лидирующую позицию и в итоге финишировал на 17-м месте. Капитан «Астаны» Фабио Ару закончил этап на 13-й позиции.

В генеральной классификации лидирует британец Крис Фрум из Sky, занявший на 18-м этапе четвертое место. На второй строчке идет Барде, а колумбиец Ригоберто Уран из Cannondale Drapac опустился на третью. Пятое место занимает Ару.

19-й этап «Тур де Франс» протяженностью 222,5 километров пройдет завтра, 21 июля, а завершится гонка 23 июля.

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