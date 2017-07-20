Гонщик «Астаны» Луценко не смог удержать лидерство на 18-м этапе «Тур де Франс»

Его победителем стал француз Варран Баргий из команды Sunweb. Второе место занял колумбиец Дарвин Атапума из UAE Team Emirates, а третье — еще один француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale.

По ходу этапа долгое время лидировал представитель «Астаны» Алексей Луценко, который шел на первой строчке с небольшим отрывом. За три километра до финиша казахстанец потерял лидирующую позицию и в итоге финишировал на 17-м месте. Капитан «Астаны» Фабио Ару закончил этап на 13-й позиции.

В генеральной классификации лидирует британец Крис Фрум из Sky, занявший на 18-м этапе четвертое место. На второй строчке идет Барде, а колумбиец Ригоберто Уран из Cannondale Drapac опустился на третью. Пятое место занимает Ару.

19-й этап «Тур де Франс» протяженностью 222,5 километров пройдет завтра, 21 июля, а завершится гонка 23 июля.