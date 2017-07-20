Фабио Ару, Наиро Кинтана и Крис Фрум могут принять участие в гонке на EXPO-2017 в Астане
Капитан «Астаны» Фабио Ару, колумбийский гонщик Movistar Наиро Кинтана и британский лидер Sky Крис Фрум могут принять участие в однодневной гонке в Астане в рамках EXPO-2017, передает корреспондент Vesti.kz.
О деталях переговоров с ними журналистам рассказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.
«EXPO-2017 вело переговоры с Кинтаной. Я помогал им с Фрумом, он дал согласие — посмотрим, как сложится “Тур де Франс”. Я думаю, что и Фабио Ару приедет. Думаю, увидим этих ребят в Астане», — сказал Винокуров.
Ранее стало известно, что однодневная
Гонка пройдет в рамках мероприятий всемирной выставки EXPO-2017 и будет посвящена памяти гонщика «Астаны» Микеле Скарпони, который погиб 22 апреля этого года в дорожной аварии во время тренировки в родной Италии. На гонку приедет семья Скарпони: его родители, братья, сестры и вдова Анна с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter