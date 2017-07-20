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20 июля 2017, 19:58 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Фабио Ару, Наиро Кинтана и Крис Фрум могут принять участие в гонке на EXPO-2017 в Астане

Капитан «Астаны» Фабио Ару, колумбийский гонщик Movistar Наиро Кинтана и британский лидер Sky Крис Фрум могут принять участие в однодневной гонке в Астане в рамках EXPO-2017, передает корреспондент Vesti.kz.

О деталях переговоров с ними журналистам рассказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.

«EXPO-2017 вело переговоры с Кинтаной. Я помогал им с Фрумом, он дал согласие — посмотрим, как сложится “Тур де Франс”. Я думаю, что и Фабио Ару приедет. Думаю, увидим этих ребят в Астане», — сказал Винокуров.

Ранее стало известно, что однодневная гонка-критериум в Астане пройдет 12 августа. Команда «Астана» планирует выступить на ней в сильнейшем составе.

Гонка пройдет в рамках мероприятий всемирной выставки EXPO-2017 и будет посвящена памяти гонщика «Астаны» Микеле Скарпони, который погиб 22 апреля этого года в дорожной аварии во время тренировки в родной Италии. На гонку приедет семья Скарпони: его родители, братья, сестры и вдова Анна с сыновьями-близнецами Джакомо и Томмасо.
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