Фабио Ару, Наиро Кинтана и Крис Фрум могут принять участие в гонке на EXPO-2017 в Астане

О деталях переговоров с ними журналистам рассказал генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров.

«EXPO-2017 вело переговоры с Кинтаной. Я помогал им с Фрумом, он дал согласие — посмотрим, как сложится “Тур де Франс”. Я думаю, что и Фабио Ару приедет. Думаю, увидим этих ребят в Астане», — сказал Винокуров.

Ранее стало известно, что однодневная гонка-критериум в Астане пройдет 12 августа. Команда «Астана» планирует выступить на ней в сильнейшем составе.