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20 июля 2017, 19:10 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Француз Баргиль выиграл 18-й этап веломногодневки «Тур де Франс»

ТАСС, 20 июля. Французский велогонщик Уоррен Баргиль из команды Team Sunweb одержал победу на 18-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс». Дистанцию 179,5 км он преодолел за 4 часа 40 минут 33 секунды.

Вторым стал колумбиец Дарвин Атапума (UEA Team Emirates), третье место занял соотечественник победителя Ромен Барде из команды AG2R La Mondiale.

В общем зачете сохранил лидерство британец Крис Фрум из команды «Скай» (78:08.19). Вторым идет Барде (+0.23), на третьей позиции расположился колумбиец Ригоберто Уран из Cannondale Drapac (+0.29).

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап.

Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских Полях Парижа.
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