Россиянин Перчук победил в гите на юниорском и молодежном ЧЕ по велоспорту на треке

В среду Перчук стал первым в соревнованиях юниоров со временем 1 минута 2,134 секунды. Второе место занял немец Карл Хинце — 1.03,746, третье — чех Якуб Штясны (1.03,976).

В командной гонке у юниоров победили россияне Лев Гонов, Дмитрий Мухомедьяров, Иван Смирнов и Глеб Сырица — 4.04,023. Вторыми стали британцы (4.08,652), третьими — швейцарцы (4.08,360). У девушек россиянки Анастасия Лукашенко, Дарья Малькова, Карине Минасян и Мария Новолодская заняли третье место (4.38,775). Победили итальянки (4.30,725), серебро завоевали голландки (4.35,429).

Россиянин Максим Пискунов завоевал бронзу в скрэтче среди спортсменов до 23 лет. Первое место занял белорус Евгений Королек, второе — датчанин Никлас Ларсен.

В командном спринте среди спортсменов до 23 лет россияне Михаил Дмитриев, Александр Дубченко и Алексей Носов стали вторыми. Золото завоевали британцы, бронзу — поляки. У женщин россиянки Наталья Антонова и Татьяна Киселева заняли третье место. Первыми стали голландки, вторыми — француженки.

Турнир в Португалии завершится 23 июля.