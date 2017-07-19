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19 июля 2017, 18:54 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Роглич выиграл 17-й этап «Тур де Франс», Фрум лидирует в общем зачёте

Словенец Примош Роглич из команды Lotto NL — Jumbo выиграл 17-й этап веломногодневки Гранд-тура «Тур де Франс».

В общем зачёте по-прежнему лидирует британский гонщик Sky Кристофер Фрум.

Велоспорт на шоссе. Гранд-тур. «Тур де Франс»
17-й этап. Ла-Мюр — Серр-Шевалье. 183 км.

1. Примош Роглич (Словения, Lotto NL — Jumbo) — 5:07.41.
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) — +1.13.
3. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) — то же отставание.

Общая классификация. После 17-го этапа
1. Крис Фрум (Великобритания, Sky) — 73:27.30.
2. Ригоберто Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) — +0.27.
3. Роман Барде (Франция, AG2R) — +0.27.
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