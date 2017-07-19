Ару потерял место в тройке лидеров общего зачета после 17-го этапа «Тур де Франс»
Завершился 17-й этап «Тур де Франс». Пелотон преодолел 183 километра по горному маршруту.
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Победилем этапа стал словенский гонщик команды «Lotto NL-Jumbo» Примож Роглич, вторым финишировал колумбиец Ригоберто Уран из «Cannondale-Drapac», третьим стал лидер общего зачета британец Кристофер Фрум из «Sky».
Капитан «Астаны» Фабио Ару завершил этап с десятым результатом.
«Тур де Франс». 17-й этап
1. Примож Роглич (Словения, «Lotto NL-Jumbo») — 5:07:41
2. Ригоберто Уран (Колумбия, «Cannondale-Drapac») — +1:13
3. Кристофер Фрум (Великобритания, «Sky»).
10. Фабио Ару (Италия, «Астана») — +1:44
Общий зачет:
1. Кристофер Фрум (Великобритания, «Sky») — 73:27:26
2. Ригоберто Уран (Колумбия, «Cannondale-Drapac») — +0:27
3. Ромен Барде (Франция, AG2R)
4. Фабио Ару (Италия, «Астана») — +0:53.
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