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19 июля 2017, 18:51 | Летние: Велоспорт | Sports.kz

Ару потерял место в тройке лидеров общего зачета после 17-го этапа «Тур де Франс»

Завершился 17-й этап «Тур де Франс». Пелотон преодолел 183 километра по горному маршруту.

Завершился 17-й этап Тур де <span class=error>Франс</span>. <span class=error>Пелотон</span> преодолел 183 километра по горному маршруту. Увеличить
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Победилем этапа стал словенский гонщик команды «Lotto NL-Jumbo» Примож Роглич, вторым финишировал колумбиец Ригоберто Уран из «Cannondale-Drapac», третьим стал лидер общего зачета британец Кристофер Фрум из «Sky».

Капитан «Астаны» Фабио Ару завершил этап с десятым результатом.

«Тур де Франс». 17-й этап
Ла-Мюр — Серр-Шевалье. 183 км

1. Примож Роглич (Словения, «Lotto NL-Jumbo») — 5:07:41
2. Ригоберто Уран (Колумбия, «Cannondale-Drapac») — +1:13
3. Кристофер Фрум (Великобритания, «Sky»).

10. Фабио Ару (Италия, «Астана») — +1:44

Общий зачет:

1. Кристофер Фрум (Великобритания, «Sky») — 73:27:26
2. Ригоберто Уран (Колумбия, «Cannondale-Drapac») — +0:27
3. Ромен Барде (Франция, AG2R)

4. Фабио Ару (Италия, «Астана») — +0:53.

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