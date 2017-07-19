Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30436025/
19 июля 2017, 17:57 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Международная «Арктическая велогонка» пройдет в Мурманской области в 2018 году

ТАСС, 19 июля. Международная «Арктическая велогонка» пройдет на территории Мурманской области в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В правительстве РФ под председательством вице-премьера Виталия Мутко состоялось заседание межведомственной комиссии по организации и проведению международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. В работе комиссии приняли участие первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин и председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова. Межведомственная комиссия одобрила предложение по проведению “Арктической велогонки” на территории Мурманской области в 2018 году», — сказали в пресс-службе.

По словам Тюкавина, принято положительное решение об оказании организационной поддержки проведению «Арктической велогонки» профильными федеральными ведомствами, а также о софинансировании организации и ее проведение за счет средств федерального бюджета, выделяемых Минспорту РФ.

«Кроме того, правительством Мурманской области также поддержана инициатива проведения в регионе в 2018 году международной веломногодневки под условным названием “Пересечение границ”. Планируется, что первый этап которой пройдет в Мурманске, а второй по трассе Мурманск — Киркенес. Мероприятие будет приурочено к 25-летнему юбилею Баренцева-ЕвроАрктического сотрудничества», — добавили в пресс-службе.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости

Спринтер Усэйн Болт выступит на дистанции 100 м и в эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне

РФПЛ тщательно проверит обстоятельства конфликта Зобнина и болельщиков "Динамо"

Мещеряков: "Локомотив" должен значительно улучшать качество игры

Спринтер Усэйн Болт выступит на дистанции 100 м и в эстафете 4x100 м на ЧМ в Лондоне

РФПЛ тщательно проверит обстоятельства конфликта Зобнина и болельщиков "Динамо"