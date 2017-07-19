Международная «Арктическая велогонка» пройдет в Мурманской области в 2018 году
ТАСС, 19 июля. Международная «Арктическая велогонка» пройдет на территории Мурманской области в следующем году. Об этом сообщает
пресс-служба правительства региона.
«В правительстве РФ под председательством
По словам Тюкавина, принято положительное решение об оказании организационной поддержки проведению «Арктической велогонки» профильными федеральными ведомствами, а также о софинансировании организации и ее проведение за счет средств федерального бюджета, выделяемых Минспорту РФ.
«Кроме того, правительством Мурманской области также поддержана инициатива проведения в регионе в 2018 году международной веломногодневки под условным названием “Пересечение границ”. Планируется, что первый этап которой пройдет в Мурманске, а второй по трассе Мурманск — Киркенес. Мероприятие будет приурочено к 25-летнему юбилею
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter