Международная «Арктическая велогонка» пройдет в Мурманской области в 2018 году

«В правительстве РФ под председательством вице-премьера Виталия Мутко состоялось заседание межведомственной комиссии по организации и проведению международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. В работе комиссии приняли участие первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин и председатель регионального комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова. Межведомственная комиссия одобрила предложение по проведению “Арктической велогонки” на территории Мурманской области в 2018 году», — сказали в пресс-службе.

По словам Тюкавина, принято положительное решение об оказании организационной поддержки проведению «Арктической велогонки» профильными федеральными ведомствами, а также о софинансировании организации и ее проведение за счет средств федерального бюджета, выделяемых Минспорту РФ.