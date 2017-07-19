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19 июля 2017, 17:05 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Лидер очковой классификации «Тур де Франс» Киттель сошел с дистанции веломногодневки

МОСКВА, 19 июл — Р-Спорт. Немецкий велогонщик Марсель Киттель, лидер очковой классификации «Тур де Франс», прекратил выступление на «Большой петле», сообщается в официальном микроблоге команды немца Quick-Step Floors в Twitter.

Киттель завершил борьбу в среду во время прохождения дистанции 17-го этапа «Тура». Немецкий велогонщик попал в завал в начале этапа, вернулся в борьбу, но в итоге принял решение не продолжать. На момент инцидента в его активе было 373 очка.

На «Тур де Франс-2017» Киттель не только носил зеленую майку лидера очковой классификации, но и стал победителем пяти этапов. Теперь новым лидером очковой классификации стал австралиец Майкл Мэттьюс (344 балла после 16 этапов) из команды Sunweb.
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