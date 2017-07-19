Лидер очковой классификации «Тур де Франс» Киттель сошел с дистанции веломногодневки

Киттель завершил борьбу в среду во время прохождения дистанции 17-го этапа «Тура». Немецкий велогонщик попал в завал в начале этапа, вернулся в борьбу, но в итоге принял решение не продолжать. На момент инцидента в его активе было 373 очка.

На «Тур де Франс-2017» Киттель не только носил зеленую майку лидера очковой классификации, но и стал победителем пяти этапов. Теперь новым лидером очковой классификации стал австралиец Майкл Мэттьюс (344 балла после 16 этапов) из команды Sunweb.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Another sad news: Green jersey <a href="https://twitter.com/marcelkittel">@marcelkittel</a>, and winner of five <a href="https://twitter.com/hashtag/TDF2017?src=hash">#TDF2017</a> stages, has stopped at the top of Col de la Croix de Fer. <a href="https://t.co/mKs32cT4v0">pic.twitter.com/mKs32cT4v0</a></p>— Quick-Step Cycling (@quickstepteam) <a href="https://twitter.com/quickstepteam/status/887657887069343744">19 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>