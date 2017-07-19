Шпилак продлил соглашение с командой Katusha-Alpecin

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«Я очень счастлив тем, что продлил свой контракт с командой, — сказал Шпилак после подписания контракта. — Здесь я чувствую себя очень хорошо, мне нравится, как работает команда. Более того, весь персонал команды и гонщики как одна большая семья. С оптимизмом смотрю на следующие два года и те достижения, которых достигну я и вся команда».