Белорус Станислав Божков не смог удержать лидерство по итогам четвертого этапа велогонки в Китае

После предыдущего отрезка представитель велоклуба «Минск» возглавил общий зачет, но на четвертом этапе длиной 159 км с двумя вершинами первой и второй категории занял тринадцатое место. Он отстал от победителя Ахмета Оркена (4 часа 14 мин. 42 сек.) на 14 секунд и переместился в генеральной квалификации на второе место. В лидеры общего зачета вышел Давид Мучелли, финишировавший вторым на четвертом этапе.

Лидерство в горном зачете сохранил белорус Илья Кошевой, выступающий за итальянскую Wilier Triestina-Selle Italia.

Велогонка высшей категории Tour of Qinghai Lake 2017 завершится 29 июля.