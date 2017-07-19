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19 июля 2017, 15:10 | Летние: Велоспорт | БЕЛТА

Белорус Станислав Божков не смог удержать лидерство по итогам четвертого этапа велогонки в Китае

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский велогонщик Станислав Божков не смог удержать лидерство по итогам четвертого, горного этапа гонки Tour of Qinghai Lake 2017 в Китае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После предыдущего отрезка представитель велоклуба «Минск» возглавил общий зачет, но на четвертом этапе длиной 159 км с двумя вершинами первой и второй категории занял тринадцатое место. Он отстал от победителя Ахмета Оркена (4 часа 14 мин. 42 сек.) на 14 секунд и переместился в генеральной квалификации на второе место. В лидеры общего зачета вышел Давид Мучелли, финишировавший вторым на четвертом этапе.

Лидерство в горном зачете сохранил белорус Илья Кошевой, выступающий за итальянскую Wilier Triestina-Selle Italia.

Велогонка высшей категории Tour of Qinghai Lake 2017 завершится 29 июля.

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