Наиро Кинтана может перейти в «Астану»

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По информации издания, Кинтана недоволен атмосферой в команде и хочет как можно скорее покинуть ее. Контракт спортсмена с Movistar рассчитан до 2019 года.

Среди команд, в которые колумбиец может перейти, рассматриваются казахстанская «Астана» и Sky. При этом британская команда может предложить обмен на Микеля Ланду.