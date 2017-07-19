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19 июля 2017, 14:59 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Наиро Кинтана может перейти в «Астану»

Колумбийский велогонщик Найро Кинтана может досрочно покинуть испанскую команду Movistar, сообщает L’Equipe.

Колумбийский велогонщик недоволен атмосферой в текущей команде и хочет покинуть ее. Увеличить
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По информации издания, Кинтана недоволен атмосферой в команде и хочет как можно скорее покинуть ее. Контракт спортсмена с Movistar рассчитан до 2019 года.

Среди команд, в которые колумбиец может перейти, рассматриваются казахстанская «Астана» и Sky. При этом британская команда может предложить обмен на Микеля Ланду.

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