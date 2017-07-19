Сандхольт победил на первом этапе Red Bull Trans-Siberian Extreme
Ночью 18 июля завершился первый этап ультрамарафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull
Trans-Siberian Extreme.
Участок протяжённостью 375 км от Москвы до Нижнего Новгорода пять финишировавших вместе лидеров преодолели за 9 часов 29 минут и 47 секунд со средней скоростью 39,5 км/ч. Первым стал датчанин Петер Сандхольт. В пятёрку лучших вошли его соотечественники Микаэль Кнудсен и Аске Сёбю, Пьер Бишофф из Германии и россиянин Алексей Щебелин.
В женском зачёте первенствовала Шангрила Рендон (Филиппины) — 13 часов 27 минут и 25 секунд.
Ежегодная велогонка проходит через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск,
На втором этапе участники Red Bull
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