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19 июля 2017, 13:27 | Летние: Велоспорт | Чемпионат.com

Сандхольт победил на первом этапе Red Bull Trans-Siberian Extreme

Ночью 18 июля завершился первый этап ультрамарафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme.

Участок протяжённостью 375 км от Москвы до Нижнего Новгорода пять финишировавших вместе лидеров преодолели за 9 часов 29 минут и 47 секунд со средней скоростью 39,5 км/ч. Первым стал датчанин Петер Сандхольт. В пятёрку лучших вошли его соотечественники Микаэль Кнудсен и Аске Сёбю, Пьер Бишофф из Германии и россиянин Алексей Щебелин.

В женском зачёте первенствовала Шангрила Рендон (Филиппины) — 13 часов 27 минут и 25 секунд.

Ежегодная велогонка проходит через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный, Хабаровск и финиширует 28 июля во Владивостоке.

На втором этапе участники Red Bull Trans-Siberian Extreme преодолеют 383 км.
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