Капитан «Астаны» Фабио Ару остался вторым в общем зачете после 16-го этапа «Тур де Франс»
18 июля на веломногодневке «Тур де Франс» прошел 16-й этап протяженностью 165 километров, передает корреспондент Vesti.kz.
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Быстрее всех это расстояние преодолел австралиец Майкл Мэттьюс из команды Team Sunweb (3 часа, 38 минут и 15 секунд). Второе место на этапе занял норвежец Эдвальд Боассон Хаген из Dimension Data, а третьим стал немец Джон Дегенкольб из
Лучший результат из гонщиков «Астаны» показал капитан Фабио Ару, приехавший 18-м. В генеральной классификации итальянец сохранил второе место. Лидирует же британец Крис Фрум из Sky (68 часов, 18 минут и 36 секунд), опережающий Ару на 18 секунд, а третьим идет француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale, отстающий от обладателя желтой майки на 23 секунды.
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