Белорус Станислав Божков выиграл горный этап и возглавил общий зачет веломногодневки в Китае

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Дистанцию в 133 км белорус преодолел за 3 ч. 5 мин. 42 сек. Ему удался финишный рывок. Второе место занял Джонатан Монсалве из Венесуэлы, итальянец Давид Мучелли замкнул тройку призеров.

Прежний лидер гонки серб Душан Райович отстал от победителя этапа из велокоманды «Минск» более чем на 15 мин и потерял первое место в генеральной классификации, которую возглавил Станислав Божков. Он всего на 7 секунд опережает ближайшего преследователя Джонатана Монсалве.

В горном зачете Tour of Qinghai Lake лидирует еще один белорус Илья Кошевой, выступающий за итальянскую команду Wilier Triestina-Selle Italia.

Четвертый этап веломногодневки в Китае также будет горным, участникам предстоит преодолеть вершины первой и второй категорий сложности.