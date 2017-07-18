Ару — 18-й на 16-м этапе «Тур де Франс»
На 16-м этапе многодневной велогонки «Тур де Франс» гонщики проехали по горам 165 километров.
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Победителем этапа стал австралийский гонщик команды «Sunweb» Майкл Мэттьюс, вторым финишировал норвежец Эдвальд Боассон Хаген из «Dimension Data», третьим стал немец Джон Дегенкольб из «Trek-Segafredo».
Капитан «Астаны» Фабио Ару завершил этап с 18-м результатом. Остальные гонщики «Астаны» финишировали следующим порядком: Андрей Гривко — 69-м, Дмитрий Груздев — 88-м, Михаэль Вальгрен — 91-м, Андрей Зейц — 108-м, Алексей Луценко — 115-м,.
«Тур де Франс». 16-й этап
Бриуд —
1. Майкл Мэттьюс (Австралия, «Sunweb») — 3:38:15
2. Эдвальд Боассон Хаген (Норвегия, «Dimension Data»)
3. Джон Дегенкольб (Германия, «Trek-Segafredo»)
18. Фабио Ару (Италия, «Астана»)
69. Андрей Гривко (Украина, «Астана») — +1:58
88. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +3:35
91. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») — +4:54
108. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +6:19
115. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +6:45
117. Бахтияр Кожатаев (Казахстан, «Астана») — +7:38
Общий зачет:
1. Кристофер Фрум (Великобритания, «Sky») — 68:18:36
2. Фабио Ару (Италия, «Астана») — +0:18
3. Ромен Барде (Франция, AG2R) — +0:23
54. Андрей Зейц (Казахстан, «Астана») — +1:34:34
65. Михаэль Вальгрен (Дания, «Астана») — +1:44:14
83. Алексей Луценко (Казахстан, «Астана») — +2:01:03
119. Бахтияр Кожатаев (Казахстан, «Астана») — +2:29:46
120. Дмитрий Груздев (Казахстан, «Астана») — +2:30:20
123. Андрей Гривко (Украина, «Астана») — +2:34:08.
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