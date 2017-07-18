Американец Мэттьюс выиграл 16-й этап веломногодневки «Тур де Франс»

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Вторым стал норвежец Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data), третье место занял немец Джон Дегенкольб (Trek-Segafredo).

В общем зачете лидирует британец Крис Фрум из команды «Скай» (68:18.36). Вторым идет итальянец Фабио Ару из казахстанской «Астаны» (+0.18), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+0.23).

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап.

Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.