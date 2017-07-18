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18 июля 2017, 18:14 | Летние: Велоспорт | Lenta.Ru

В Москве стартовала самая протяженная велогонка в мире

В Москве стартовала ультра-марафонская шоссейная многодневная велогонка Red Bull Trans-Siberian Extreme. Об этом во вторник, 18 июля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В Москве стартовала <nobr>ультра-марафонская</nobr> шоссейная многодневная велогонка Red <span class=error>Bull</span> <nobr>Trans-Siberian</nobr> Extreme. Об этом во вторник 18 июля сообщается в <nobr>пресс-релизе</nobr> поступившем в редакцию Ленты.ру. Увеличить
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Общая протяженность дистанции — более 9,2 тысяч километров. В заезде примут участие десять спортсменов: Алексей Щебелин (Россия), Пьер Бишофф (Германия), Марсело Флорентино Соарес (Бразилия), Адриан О’Салливан (Ирландия), Петер Санхольт (Дания), Микаэль Кнусен (Дания), Аске Себи (Дания), Егор Ковальчук (Россия, Томск), Ферсдей Джервальс-Дубина (США) и Шангрила Рендон (Филиппины).

Гонка завершится 10 августа во Владивостоке. Спортсмены пересекут пять климатических и восемь временных зон. В общей сложности они проведут в седле более трех недель.

Red Bull Trans-Siberian Extreme — самая протяженная велогонка в мире. Она впервые состоялась в 2013 году. В предыдущий раз ни один спортсмен не сумел добраться до последнего этапа из-за погодных условий. Лучшим из участников стал россиянин Щебелин.
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