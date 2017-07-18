В Москве стартовала самая протяженная велогонка в мире

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Общая протяженность дистанции — более 9,2 тысяч километров. В заезде примут участие десять спортсменов: Алексей Щебелин (Россия), Пьер Бишофф (Германия), Марсело Флорентино Соарес (Бразилия), Адриан О’Салливан (Ирландия), Петер Санхольт (Дания), Микаэль Кнусен (Дания), Аске Себи (Дания), Егор Ковальчук (Россия, Томск), Ферсдей Джервальс-Дубина (США) и Шангрила Рендон (Филиппины).

Гонка завершится 10 августа во Владивостоке. Спортсмены пересекут пять климатических и восемь временных зон. В общей сложности они проведут в седле более трех недель.