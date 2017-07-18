В Москве стартовала самая протяженная велогонка в мире
В Москве стартовала
ультра-марафонская шоссейная многодневная велогонка Red Bull Trans-Siberian Extreme. Об этом во вторник, 18 июля, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
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Общая протяженность дистанции — более 9,2 тысяч километров. В заезде примут участие десять спортсменов: Алексей Щебелин (Россия), Пьер Бишофф (Германия), Марсело Флорентино Соарес (Бразилия), Адриан О’Салливан (Ирландия), Петер Санхольт (Дания), Микаэль Кнусен (Дания), Аске Себи (Дания), Егор Ковальчук (Россия, Томск), Ферсдей
Гонка завершится 10 августа во Владивостоке. Спортсмены пересекут пять климатических и восемь временных зон. В общей сложности они проведут в седле более трех недель.
Red Bull
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