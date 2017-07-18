Альпы и Марсель рассудят всех
Оставив за спиной уже 15 этапов и два дня отдыха, участники самой престижной в мире веломногодневки «Тур де Франс» во вторник отправятся в сторону Альп — их ждут еще шесть отрезков пути и финиш на Елисейских полях.
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Решающими для определения победителя «Большой петли» станут три этапа из шести. Впрочем, расслабляться участникам будет уже некогда. После выходного гонщикам предстоит
ЧЕРЕЗ ГОРЫ — В ПРОВАНС
Первый из почти двух одинаковых по протяженности горных этапов стартует в Ля Мюр и закончится в
И как будто бы этого мало, уже на следующий день спортсменов ждет еще один горный этап из Бриансона в Коль-д' Изояр — с парой вершин и финишем в гору первой категории сложности. Впервые в истории «Большой петли» этап завершается на перевале высотой 2360 м. Это настоящее испытание для мышц гонщиков и их боевого духа, которое способно сместить многие акценты в споре за первое место.
Вслед за этим участников ждет передышка, если так уместно назвать самый длинный этап нынешней многодневки. 222,5 километра по Провансу, через лавандовые поля и оливковые рощи. Последний шанс для спринтеров проявить себя. А затем пелотон прибудет на средиземноморское побережье, где будут расставлены точки над i — в Марселе, между прочим, впервые в истории состоится вторая и последняя в нынешнем «Туре» индивидуальная гонка с раздельным стартом. Кстати, старт и финиш этого этапа состоятся на легендарном футбольном стадионе, который, как всем известно, носит название «Велодром». Можно ли придумать лучшее место, чтобы решить судьбу самой известной велогонки мира?
А в воскресенье всех добравшихся до большого финала ждет дружеская велопрогулка по Елисейским Полям и чествование триумфаторов.
После полутора десятков этапов главным претендентом на общую победу остается триумфатор последних двух «Туров» британец Крис Фрум. Вторая неделя гонки выдалась не менее сложной и насыщенной, чем первая, тем не менее отрыв лидера команды Sky от итальянца Фабио Ару составляет все те же 18 секунд, что и после девяти этапов. При этом Ара захватывал лидерство по итогам первого горного этапа в Пиренеях, удержал его после второго, но затем позволил Фруму вернуться на первую позицию.
В ходе второй недели отменно проявил себя
На 15-м этапе команда Барде AG2R устроила атаку на позиции Фрума, воспользовавшись проколом у британца. В определенный момент тот проигрывал лидерам около минуты и рисковал лишиться желтой майки. Но, позаимствовав колесо у партнера по команде, он вместе с товарищами бросился за беглецами и сумел наверстать упущенное.
В борьбу за первое место в общем зачете может вмешаться и стойкий колумбиец Ригоберто Уран, который продолжает держаться на расстоянии удара от тройки лидеров. А вот кто пока откровенно разочаровывает поклонников, так это Альберто Контадор. Двукратный победитель «Большой петли» сейчас идет в конце первого десятка, проигрывая более пяти с половиной минут. Конечно, и такое отставание можно отыграть в горах. Но на деле вряд ли Фрум, Ару и Барде позволят испанцу совершить такой подвиг.
Тур де Франс. Общий зачет после 15 этапов. 1. Фрум (Великобритания, Sky) — 64:40.21. 2. Ару (Италия, «Астана») — 0.18. 3. Барде (Франция, AG2R La Mondiale) — 0.23. 4. Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) — 0.29. 5. Мартин (Ирландия,
«ТУР ДЕ ФРАНС» — 2017. ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ
16-й этап. 18 июля. Ле-Пюи-ан-Веле —
17-й этап. 19 июля.
18-й этап. 20 июля. Бриансон — Коль-д’Изояр. 179,5 км. Горный.
19-й этап. 21 июля. Эмбрюн —
20-й этап. 22 июля. Марсель. 22,5 км. Индивидуальная разделка.
21-й этап. 23 июля. Монжерон — Париж. 103 км. Равнинный.
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