Альпы и Марсель рассудят всех

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Решающими для определения победителя «Большой петли» станут три этапа из шести. Впрочем, расслабляться участникам будет уже некогда. После выходного гонщикам предстоит марш-бросок к Альпам, причем этап из Ле-Пюи-ан-Веле хотя и считается равнинным и благоприятным для любителей «побегов», но финиш со спуском в долину Роны почти наверняка будет спринтерским в большой группе. Плюс свою роль может сыграть ветер, который гуляет вдоль речных берегов. А вот вслед за этим пелотону предстоит, пожалуй, самое серьезное испытание.

ЧЕРЕЗ ГОРЫ — В ПРОВАНС

Первый из почти двух одинаковых по протяженности горных этапов стартует в Ля Мюр и закончится в Серр-Шевалье. Он носит титул королевского и содержит сразу четыре сложнейшие вершины. Разминка в виде Коль-д’Орнон, затем навевающий что-то мушкетерское Коль-де-ла-Круа-де-Фер, Коль-дю-Телеграф… И, наконец, высочайшая точка нынешнего «Тур де Франс» Коль-дю-Галибье, вернувшаяся на трассу после шестилетнего отсутствия. Подъем на высоту 2642 м — отличный шанс проявить себя тем, кто по-настоящему собирается претендовать на победу в общем зачете.

И как будто бы этого мало, уже на следующий день спортсменов ждет еще один горный этап из Бриансона в Коль-д' Изояр — с парой вершин и финишем в гору первой категории сложности. Впервые в истории «Большой петли» этап завершается на перевале высотой 2360 м. Это настоящее испытание для мышц гонщиков и их боевого духа, которое способно сместить многие акценты в споре за первое место.

Вслед за этим участников ждет передышка, если так уместно назвать самый длинный этап нынешней многодневки. 222,5 километра по Провансу, через лавандовые поля и оливковые рощи. Последний шанс для спринтеров проявить себя. А затем пелотон прибудет на средиземноморское побережье, где будут расставлены точки над i — в Марселе, между прочим, впервые в истории состоится вторая и последняя в нынешнем «Туре» индивидуальная гонка с раздельным стартом. Кстати, старт и финиш этого этапа состоятся на легендарном футбольном стадионе, который, как всем известно, носит название «Велодром». Можно ли придумать лучшее место, чтобы решить судьбу самой известной велогонки мира?

А в воскресенье всех добравшихся до большого финала ждет дружеская велопрогулка по Елисейским Полям и чествование триумфаторов.

СТАТУС-КВО ДЛЯ ФРУМА

После полутора десятков этапов главным претендентом на общую победу остается триумфатор последних двух «Туров» британец Крис Фрум. Вторая неделя гонки выдалась не менее сложной и насыщенной, чем первая, тем не менее отрыв лидера команды Sky от итальянца Фабио Ару составляет все те же 18 секунд, что и после девяти этапов. При этом Ара захватывал лидерство по итогам первого горного этапа в Пиренеях, удержал его после второго, но затем позволил Фруму вернуться на первую позицию.

В ходе второй недели отменно проявил себя вице-чемпион «Тур де Франс"-2016 француз Ромен Барде, за которого неистово болеют соотечественники. Он как раз стал победителем королевского этапа с финишем в Пейрагюде, заметно приблизившись к конкурентам, — тогда Фрум и Ару, не вписавшись в один из поворотов, ближе, чем им хотелось, познакомились со стоящим у дороги фургоном.

На 15-м этапе команда Барде AG2R устроила атаку на позиции Фрума, воспользовавшись проколом у британца. В определенный момент тот проигрывал лидерам около минуты и рисковал лишиться желтой майки. Но, позаимствовав колесо у партнера по команде, он вместе с товарищами бросился за беглецами и сумел наверстать упущенное.

В борьбу за первое место в общем зачете может вмешаться и стойкий колумбиец Ригоберто Уран, который продолжает держаться на расстоянии удара от тройки лидеров. А вот кто пока откровенно разочаровывает поклонников, так это Альберто Контадор. Двукратный победитель «Большой петли» сейчас идет в конце первого десятка, проигрывая более пяти с половиной минут. Конечно, и такое отставание можно отыграть в горах. Но на деле вряд ли Фрум, Ару и Барде позволят испанцу совершить такой подвиг.

Тур де Франс. Общий зачет после 15 этапов. 1. Фрум (Великобритания, Sky) — 64:40.21. 2. Ару (Италия, «Астана») — 0.18. 3. Барде (Франция, AG2R La Mondiale) — 0.23. 4. Уран (Колумбия, Cannondale-Drapac) — 0.29. 5. Мартин (Ирландия, Quick-Step Floors) — 1.12. 6. Ланда (Испания, Sky) — 1.17

«ТУР ДЕ ФРАНС» — 2017. ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ