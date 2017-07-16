Капитан «Астаны» Фабио Ару сохранил второе место в генеральной классификации «Тур де Франс»

Быстрее всех это расстояние преодолел голландец голландец Бауке Моллема из команды Trek-Segafredo. Вторым стал итальянец Диего Улисси из UAE Team Emirates, а третьим — французский гонщик Lotto Soudal Тони Галлопен.

Лучший результат из гонщиков «Астаны» на 15-м этапе показал капитан Фабио Ару, ставший 31-м. В генеральной классификации итальянец по-прежнему идет вторым, проигрывая 18 секунд обладателю желтой майку — британцу Крису Фруму из Sky. Третьим идет Ромен Барде, отстающий от лидера на 23 секунды.

Завтра, 17 июля, на «Тур де Франс» день отдыха, а уже 18-го числа гонщики проедут 16-й этап протяженностью 165 километров.