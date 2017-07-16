Капитан «Астаны» Фабио Ару сохранил второе место в генеральной классификации «Тур де Франс»
На веломногодневке «Тур де Франс» завершился 15-й этап протяженностью 189,5 километров, передает корреспондент Vesti.kz.
Быстрее всех это расстояние преодолел голландец голландец Бауке Моллема из команды
Лучший результат из гонщиков «Астаны» на 15-м этапе показал капитан Фабио Ару, ставший 31-м. В генеральной классификации итальянец
Завтра, 17 июля, на «Тур де Франс» день отдыха, а уже 18-го числа гонщики проедут 16-й этап протяженностью 165 километров.
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