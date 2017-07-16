Голландец Моллема выиграл 15-й этап веломногодневки «Тур де Франс»
ТАСС, 16 июля. Голландский гонщик Бауке Моллема из команды
Trek-Segafredo одержал победу на 15-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс». Дистанцию 189,5 км он преодолел за 4 часа 41 минуту 47 секунд.
Вторым стал итальянец Диего Улисси (UAE Team Emirates), третье место занял француз Тони Галлопен (Lotto-Soudal).
В генеральной классификации лидирует британский гонщик Крис Фрум из команды «Скай» (64:40.21). Вторым идет итальянец Фабио Ару из казахстанской «Астаны» (+0.18), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+0.23).
«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап.
Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
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