Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30402662/
16 июля 2017, 19:29 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Голландец Моллема выиграл 15-й этап веломногодневки «Тур де Франс»

ТАСС, 16 июля. Голландский гонщик Бауке Моллема из команды Trek-Segafredo одержал победу на 15-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс». Дистанцию 189,5 км он преодолел за 4 часа 41 минуту 47 секунд.

Вторым стал итальянец Диего Улисси (UAE Team Emirates), третье место занял француз Тони Галлопен (Lotto-Soudal).

В генеральной классификации лидирует британский гонщик Крис Фрум из команды «Скай» (64:40.21). Вторым идет итальянец Фабио Ару из казахстанской «Астаны» (+0.18), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+0.23).

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап.

Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Еще 7 новостей  Все новости

РФПЛ отказала МВД в переносе матча "Динамо" - "Спартак"

Сборная России вышла в финал этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Англии

"Краснодар" победил "Рубин" в матче первого тура чемпионата России

РФПЛ отказала МВД в переносе матча "Динамо" - "Спартак"

Сборная России вышла в финал этапа европейской серии Гран-при по регби-7 в Англии