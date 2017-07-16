Российский велогонщик Сиваков победил в общем зачете многодневки в Италии

В субботу Сиваков выиграл горный этап в Червинии и возглавил генеральную классификацию. В воскресенье он финишировал 11-м по итогам этапа протяженностью 103,7 км и сохранил лидерство в общем зачете.

В генеральной классификации Сиваков выиграл у бельгийца Бьорга Ламбрехта 2 минуты 5 секунд, третьим стал австралиец Майкл Сторер из Mitchelton Scott.

Ранее в 2017 году Сиваков победил на молодежной «Джиро д’Италия».