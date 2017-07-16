Российский велогонщик Сиваков победил в общем зачете многодневки в Италии
МОСКВА, 16 июл —
Р-Спорт. Российский велогонщик команды BMC Development Павел Сиваков победил в общем зачете на многодневке Giro Ciclistico della Valle d’Aosta Mont Blanc.
В субботу Сиваков выиграл горный этап в Червинии и возглавил генеральную классификацию. В воскресенье он финишировал 11-м по итогам этапа протяженностью 103,7 км и сохранил лидерство в общем зачете.
В генеральной классификации Сиваков выиграл у бельгийца Бьорга Ламбрехта 2 минуты 5 секунд, третьим стал австралиец Майкл Сторер из Mitchelton Scott.
Ранее в 2017 году Сиваков победил на молодежной «Джиро д’Италия».
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