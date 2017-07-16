Велогонщик «Минска» Сергей Попок входит в десятку сильнейших на престижной многодневке в Китае

Сергей Попок на первом этапе гонки занял второе место на одном из промежуточных финишей и занимает шестое место в генеральной квалификации. Отставание белоруса от лидера гонки и победителя первого этапа испанца Хона Аберастури составляет 8 сек.

Другой гонщик «Минска» Станислав Божков финишировал на 11 месте. В командном зачете белорусский велоклуб занимает четвертое место из 22 стартовавших в многодневке. Велогонка состоит из 13 этапов и завершится 29 июля.