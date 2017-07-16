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16 июля 2017, 9:12 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Француз Доде и голландка Смюлдерс победили на чемпионате Европы по велоспорту ВМХ

МОСКВА, 16 июл — Р-Спорт. Француз Жорис Доде и голландка Лаура Смюлдерс стали победителями чемпионата Европы по велоспорту ВМХ, который прошел в Бордо (Франция).

Доде в финале опередил голландца Твана ван Гендта и француза Сильвена Андре, ставших вторым и третьим соответственно.

У женщин за Смюлдерс финишировали бельгийка Элке Ванхуф и датчанка Симоне Кристенсен. Россиянка Ярослава Бондаренко стала восьмой.
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