Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30391948/
14 июля 2017, 19:59 | Летние: Велоспорт | Vesti.kz

Капитан «Астаны» Фабио Ару сохранил желтую майку по итогам 13-го этапа «Тур де Франс»

На веломногодневке «Тур де Франс» завершился 13-й этап протяженностью 101 километр, передает корреспондент Vesti.kz.

Быстрее всех это расстояние преодолел французский гонщик Sunweb Варран Баргий. Вторым стал колумбиец Наиро Кинтана из Movistar, а замкнул тройку лучших испанец Альберто Контадор, представляющий Trek-Segafredo.

Капитан «Астаны» Фабио Ару финишировал девятым на 13-м этапе. Еще один лидер казахстанского клуба Якоб Фульсанг вынужден сойти с многодневки из-за травмы — датчанин последние три этапа ехал с повреждениями. Ранее досрочно «Тур де Франс» завершился для итальянского гонщика «Астаны» Дарио Катальдо.

В общем зачете с результатом 55 часов, 30 минут и шесть секунд лидирует Ару, который этапом ранее стал обладателем желтой майки. На втором месте идет британец Крис Фрум из Sky, уступающий шесть секунд, а на третьем — Барде, отстающий на 25.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Все новости
14 июля

Фанаты "Иртыша" после матча Лиги Европы подрались с сербскими и российскими ультрас

Флойд Мейвезер ответил на обвинения Конора МакГрегора в расизме

Экс-тренер Тайсона и Холифилда назвал преимущества Головкина над "Канело"