Капитан «Астаны» Фабио Ару сохранил желтую майку по итогам 13-го этапа «Тур де Франс»

Быстрее всех это расстояние преодолел французский гонщик Sunweb Варран Баргий. Вторым стал колумбиец Наиро Кинтана из Movistar, а замкнул тройку лучших испанец Альберто Контадор, представляющий Trek-Segafredo.

Капитан «Астаны» Фабио Ару финишировал девятым на 13-м этапе. Еще один лидер казахстанского клуба Якоб Фульсанг вынужден сойти с многодневки из-за травмы — датчанин последние три этапа ехал с повреждениями. Ранее досрочно «Тур де Франс» завершился для итальянского гонщика «Астаны» Дарио Катальдо.

В общем зачете с результатом 55 часов, 30 минут и шесть секунд лидирует Ару, который этапом ранее стал обладателем желтой майки. На втором месте идет британец Крис Фрум из Sky, уступающий шесть секунд, а на третьем — Барде, отстающий на 25.