Капитан «Астаны» Фабио Ару сохранил желтую майку по итогам 13-го этапа «Тур де Франс»
На веломногодневке «Тур де Франс» завершился 13-й этап протяженностью 101 километр, передает корреспондент Vesti.kz.
Быстрее всех это расстояние преодолел французский гонщик Sunweb Варран Баргий. Вторым стал колумбиец Наиро Кинтана из Movistar, а замкнул тройку лучших испанец Альберто Контадор, представляющий
Капитан «Астаны» Фабио Ару финишировал девятым на 13-м этапе. Еще один лидер казахстанского клуба Якоб Фульсанг вынужден сойти с многодневки
В общем зачете с результатом 55 часов, 30 минут и шесть секунд лидирует Ару, который этапом ранее стал обладателем желтой майки. На втором месте идет британец Крис Фрум из Sky, уступающий шесть секунд, а на третьем — Барде, отстающий на 25.
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