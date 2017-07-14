Француз Баргиль выиграл 13-й этап веломногодневки «Тур де Франс»

Вторым стал колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), третье место занял испанец Альберто Контадор из Trek-Segafredo.

В генеральной классификации итальянец Фабио Ару из казахстанской «Астаны» сохранил лидерство (55:30.06). Вторым идет британский гонщик Крис Фрум из команды «Скай» (+0,06), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+0,25).

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.