Француз Баргиль выиграл 13-й этап веломногодневки «Тур де Франс»
ТАСС, 14 июля. Французский гонщик Уоррен Баргиль из команды Sunweb одержал победу на 13-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс». Дистанцию 101 км он преодолел за 2 часа 36 минут 29 секунд.
Вторым стал колумбиец Наиро Кинтана (Movistar), третье место занял испанец Альберто Контадор из
В генеральной классификации итальянец Фабио Ару из казахстанской «Астаны» сохранил лидерство (55:30.06). Вторым идет британский гонщик Крис Фрум из команды «Скай» (+0,06), на третьей позиции расположился француз Ромен Барде из AG2R La Mondiale (+0,25).
«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
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