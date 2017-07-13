Капитан «Астаны» Фабио Ару возглавил общий зачет «Тур де Франс»
Капитан «Астаны» Фабио Ару возглавил генеральную классификацию «Тур де Франс», передает корреспондент Vesti.kz.
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Сегодня, 13 июля, Ару занял третье место на 12-м этапе веломногодневки. Победителем же этапа протяженностью 214,5 километров стал француз Ромен Барде из AG2R-La Mondiale, а вторым финишировал колумбийский гонщик
Успешное выступление на этапе позволило Ару выйти в лидеры генеральной классификации — 52 минуты, 51 минута и 49 секунд. На шесть секунд от него отстает бывший обладатель «желтой майки» британец Крис Фрум, финишировавший сегодня седьмым. На третьем месте общего зачета идет Барде.
На «Тур де Франс» запланировано еще девять этапов. Финиширует гонка 21 июля на Елисейских полях в Париже.
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