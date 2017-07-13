Капитан «Астаны» Фабио Ару возглавил общий зачет «Тур де Франс»

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Сегодня, 13 июля, Ару занял третье место на 12-м этапе веломногодневки. Победителем же этапа протяженностью 214,5 километров стал француз Ромен Барде из AG2R-La Mondiale, а вторым финишировал колумбийский гонщик Cannondale-Drapac Ригоберто Уран.

Успешное выступление на этапе позволило Ару выйти в лидеры генеральной классификации — 52 минуты, 51 минута и 49 секунд. На шесть секунд от него отстает бывший обладатель «желтой майки» британец Крис Фрум, финишировавший сегодня седьмым. На третьем месте общего зачета идет Барде.

На «Тур де Франс» запланировано еще девять этапов. Финиширует гонка 21 июля на Елисейских полях в Париже.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Aru en jaune ! / <a href="https://twitter.com/FabioAru1">@FabioAru1</a> takes the Yellow Jersey! <a href="https://twitter.com/hashtag/TDF2017?src=hash">#TDF2017</a> <a href="https://t.co/vVUdBPrYic">pic.twitter.com/vVUdBPrYic</a></p>— Le Tour de France (@LeTour) <a href="https://twitter.com/LeTour/status/885519350349922306">13 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>