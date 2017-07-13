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13 июля 2017, 18:34 | Летние: Велоспорт | ТАСС

Француз Барде выиграл 12-й этап веломногодневки «Тур де Франс»

ТАСС, 13 июля. Французский гонщик Ромен Барде из AG2R La Mondiale одержал победу на 12-м этапе престижной веломногодневки «Тур де Франс». Дистанцию 214,5 км он преодолел за 5 часов 49 минут 38 секунд.

Вторым стал колумбиец Ригоберто Уран (Cannondale Drapac), третье место занял итальянец Фабио Ару из казахстанской «Астаны».

В генеральной классификации Ару вышел в лидеры (52:51.49). Вторым идет британский гонщик Крис Фрум из команды «Скай» (+0,06), на третьей позиции расположился Барде (+0,25).

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.
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