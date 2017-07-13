Француз Барде выиграл 12-й этап веломногодневки «Тур де Франс»

Вторым стал колумбиец Ригоберто Уран (Cannondale Drapac), третье место занял итальянец Фабио Ару из казахстанской «Астаны».

В генеральной классификации Ару вышел в лидеры (52:51.49). Вторым идет британский гонщик Крис Фрум из команды «Скай» (+0,06), на третьей позиции расположился Барде (+0,25).

«Тур де Франс» является самой престижной велогонкой в профессиональном календаре. «Большая петля» по дорогам Франции проводится с 1903 года и в нынешнем году, стартовав в немецком Дюссельдорфе, проходит через бельгийский Льеж и Люксембург, а также по восточным и южным районам Франции. Участникам предстоит преодолеть 21 этап. Финиш «Тур де Франс» запланирован на 23 июля, по традиции он пройдет на Елисейских полях Парижа.