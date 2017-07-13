Отец спортсменки: Жизнь пребывающей в коме велогонщицы Кретти находится вне опасности

На прошлой неделе во время седьмого этапа многодневки 21-летняя итальянка на спуске на скорости около 90 км/ч упала и ударилась головой об ограждение. Кретти была доставлена в критическом состоянии в больницу, где перенесла операцию, длившуюся более шести часов. Отмечалось, что с высокой долей вероятности у спортсменки есть повреждения мозга.

«Мы вышли два часа назад от Клаудии, и все испытали большое облегчение в связи с первыми положительными знаками. Жизнь Клаудии больше вне опасности», — написал в социальной сети Facebook Беппе, слова которого приводит repubblica.it.

«(Врачи) нам ясно объяснили, с техническими деталями, которые я не буду приводить, что Клаудии лучше и что предполагается вывести ее из комы на следующей неделе. Конечно, наши страхи (за дочь) остаются, но я радуюсь, что мы в принципе можем говорить о выходе из комы», — добавила мать велогонщицы Лаура.