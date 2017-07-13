Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/cycle-racing/30371772/
13 июля 2017, 9:47 | Летние: Велоспорт | Р-Спорт

Отец спортсменки: Жизнь пребывающей в коме велогонщицы Кретти находится вне опасности

МОСКВА, 13 июл — Р-Спорт. Жизни итальянской велогонщицы Клаудии Кретти, которая была введена в состояние искусственной комы после падения на этапе многодневной гонки «Джиро д’Италия», ничто не угрожает, сообщил отец спортсменки Беппе Кретти.

На прошлой неделе во время седьмого этапа многодневки 21-летняя итальянка на спуске на скорости около 90 км/ч упала и ударилась головой об ограждение. Кретти была доставлена в критическом состоянии в больницу, где перенесла операцию, длившуюся более шести часов. Отмечалось, что с высокой долей вероятности у спортсменки есть повреждения мозга.

«Мы вышли два часа назад от Клаудии, и все испытали большое облегчение в связи с первыми положительными знаками. Жизнь Клаудии больше вне опасности», — написал в социальной сети Facebook Беппе, слова которого приводит repubblica.it.

«(Врачи) нам ясно объяснили, с техническими деталями, которые я не буду приводить, что Клаудии лучше и что предполагается вывести ее из комы на следующей неделе. Конечно, наши страхи (за дочь) остаются, но я радуюсь, что мы в принципе можем говорить о выходе из комы», — добавила мать велогонщицы Лаура.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Велоспорта

Сильнейшие велогонщики Беларуси съедутся на мемориал Орловского в Кировский район

13 июля, Могилев /Ольга Емельянова — БЕЛТА/. Сильнейшие велогонщики Беларуси съедутся на 49-й традиционный мемориал Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда К. П. Орловского по велосипедному спорту на шоссе. Соревнования пройдут 14—16 июля в агрогородке Мышковичи Кировского района, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Наталья Моисеенко.
Еще 7 новостей  Все новости
11 июля

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео